Knie-Operation: Saison-Aus für Rüdiger

Für Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger ist die Saison vorzeitig beendet.

Der 26 Jahre alte Abwehrspieler des FC Chelsea muss sich nach dpa-Informationen einer Operation am Knie unterziehen. Zuvor hatten die englische Zeitung „Daily Mail“ und die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Rüdiger fällt damit nicht nur für die beiden Europa-League-Halbfinals der Londoner gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt an diesem und kommenden Donnerstag sowie für den Endspurt in der Premier League aus. Er fehlt auch bei den EM-Qualifikationsspielen am 8. Juni in Weißrussland und drei Tage später in Mainz gegen Estland. Rüdiger hatte sich die Verletzung am Sonntag im Liga-Spiel bei Manchester United zugezogen.

