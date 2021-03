Klostermann vor 100. Liga-Spiel für Leipzig

Fußball-Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig nimmt für das Spiel bei Arminia Bielefeld fünf Änderungen im Vergleich zum 1:1 gegen Eintracht Frankfurt vor.

Unter anderem steht Nationalspieler Lukas Klostermann am Freitagabend in der Anfangsformation und damit vor seinem 100. Einsatz in der Bundesliga. Auch Kevin Kampl, Dani Olmo, Tyler Adams und Christopher Nkundu spielen von Beginn an.

Bielefeld-Coach Frank Kramer bringt gegen den Tabellenzweiten Offensivspieler Michel Vlap von Beginn an. Das ist die einzige Änderung bei den abstiegsgefährdeten Gastgebern im Vergleich zum 2:1 gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende.

