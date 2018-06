Klopps FC Liverpool mit Problemen zum FC Villarreal

Ein gesperrter Abwehrchef, verletzte Schlüsselspieler und ein unangenehmer Kontrahent: Jürgen Klopp steht mit seinem FC Liverpool im Europa-League-Halbfinale vor einer schweren Aufgabe.

Der englische Fußball-Traditionsclub tritt am Donnerstag beim spanischen Erstligisten FC Villarreal zum Hinspiel an und beklagt ein paar Probleme.

DOPINGSPERRE: Der französische Nationalspieler Mamadou Sakho muss nach einem positiven Dopingtest aussetzen. Der Abwehrchef hat angeblich auf die Öffnung der B-Probe verzichtet und muss nun eine Sperre von bis zu vier Jahren fürchten. Sakho war nach dem Europa-League-Spiel bei Manchester United am 17. März positiv getestet worden. Der 26-Jährige soll einen illegalen Fatburner eingenommen haben. Die Disziplinarkommission der UEFA muss nun über eine Sperre entscheiden. Bis dahin bleibt Sakho gesperrt.

BLESSUREN: Kapitän Jordan Henderson und der belgische Torjäger Divock Origi, der gegen Dortmund in Hin- und Rückspiel jeweils einmal traf, sind verletzt und fallen für den Rest der Saison aus. Ein wenig Hoffnung hat Klopp auf einen Einsatz von Emre Can nach dessen Bänderriss. „Sein Genesungsverlauf ist besser als gedacht“, sagte Klopp über den deutschen Nationalspieler.

BAYER-BEZWINGER: Liverpool ist gewarnt. Die „Yellow Submarines“ genannten Spanier warfen im Achtelfinale Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb. Der Tabellenvierte der Primera División ist sehr heimstark. Sechs Siege in sechs Partien sahen die Fans. Die einzige Niederlage gab es für das Team des spanischen Trainers Marcelino am ersten Gruppenspieltag bei Rapid Wien.

TERMINE UND TITEL: Das Rückspiel in Liverpool findet am 5. Mai statt. Das Europa-League-Finale steigt am 18. Mai in Basel. Für Klopp ist es nach dem verlorenen Ligapokal-Endspiel bereits die zweite Titel-Chance in seiner ersten Liverpool-Saison. Dazu wäre der Cup-Sieg gleichzeitig die Fahrkarte zur Champions League in der kommenden Saison.

