Klopp: Zukunft von Nationalspieler Can „offen“

Die Zukunft von Fußball-Nationalspieler Emre Can beim FC Liverpool ist nach Angaben von Trainer Jürgen Klopp weiter offen. „Die Situation ist im Moment offen. Es ist noch nichts entschieden“, sagte Klopp über den 24-Jährigen, dessen Vertrag bei den Reds im Sommer ausläuft.

„Wir sind in Gesprächen mit ihm und soweit ist alles gut, abgesehen von der Unterschrift unter einem neuen Vertrag, das ist alles“, ergänzte der frühere BVB-Coach.

Confed-Cup-Sieger Can wird unter anderem von Juventus Turin umworben und hatte zuletzt erklärt, erst am Saisonende über seine Zukunft entscheiden zu wollen. Am Samstag in der Premier-League-Partie bei Crystal Palace wird er Liverpool fehlen. „Emre ist raus für das Wochenende“, sagte Klopp. Länger fehlen werde der Mittelfeldspieler aber wohl nicht. Der frühere Leverkusener war zuletzt wegen Rückenproblemen von der Nationalmannschaft abgereist und hatte den WM-Test gegen Brasilien am vergangenen Dienstag verpasst.

