Klopp gegen neuen WM-Turnus: Niemand wichtiger als Spieler

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat die Reformpläne für den internationalen Spielkalender deutlich kritisiert.

„An einem Punkt muss jemand verstehen, dass wir ohne die Spieler, der wichtigsten Zutat dieses wunderbaren Spiels, nicht spielen können“, sagte der frühere Bundesliga-Coach während einer Pressekonferenz. „Wer auch immer denkt, er sei wichtiger als die Spieler - niemand ist wichtiger als die Spieler.“

Am Ende gehe „es nur um Geld“, sagte der 54-Jährige. Mit den Spielern werde einfach gehandelt. Wenn die Weltmeisterschaften tatsächlich künftig alle zwei Jahre ausgerichtet würden, wie die FIFA-Berater am Donnerstag vorgeschlagen hatten, „können wir zu 100 Prozent sicher sein, dass auch alle zwei Jahre eine Europameisterschaft gespielt wird“, fügte Klopp an. Für die Topspieler bedeute das „jedes Jahr ein großes Turnier“.

© dpa-infocom, dpa:210910-99-168297/2

FC Liverpool