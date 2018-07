Klitschko vor WM-Kampf: „Training wie Urlaub“

Going/Österreich (dpa) - Box-Weltmeister Vitali Klitschko fühlt sich zehn Tage vor seiner Titelverteidigung gegen den Amerikaner Kevin Johnson fit wie nie.

„Auch wenn ich täglich an meine Grenzen gehe, ist das Training für mich wie Urlaub“, sagte der WBC-Schwergewichts-Champion während seiner Vorbereitung im Promi-Hotel Stanglwirt im österreichischen Going. Das WM-Duell findet am 12. Dezember in Bern statt.

Der 38 Jahre alte Ukrainer äußerte Respekt vor seinem acht Jahre jüngeren Rivalen. Der in 22 Profikämpfen unbesiegte Johnson habe „einen sehr guten Jab, ist sehr beweglich und ganz schwer zu treffen“, meinte der 2,02 Meter große Modell-Athlet. „Das wird eine harte Schlacht.“ Dennoch schätzt er seine Siegchancen als sehr gut ein. „Ich werde jede Möglichkeit nutzen, um den Kampf vorzeitig zu beenden.“

Klitschko bereitet sich mit Trainer Fritz Sdunek seit Anfang November und noch bis zum 6. Dezember in Tirol vor. Als Sparringspartner stehen ihm die US-Amerikaner Larry Donald (42) und Johnathon Banks (27) zur Verfügung.