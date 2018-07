Klitschko: Noch kein Termin für Karriereende

Breslau (dpa) - Boxweltmeister Vitali Klitschko lässt das Ende seiner Karriere offen. „Vitali entscheidet immer von Kampf zu Kampf. Er meint, das hängt davon ab, wie er sich fühle“, sagte Manager Bernd Bönte am Donnerstag. Deshalb wolle sich der zwei Meter große Athlet nicht auf einen Termin festlegen.

So lange wie Ex-Weltmeister Evander Holyfield, der noch mit 48 Jahren in den Ring steigt, möchte Klitschko aber keinesfalls aktiv sein. Trainer Fritz Sdunek sagte der Tageszeitung „Die Welt“ über die Anzahl möglicher Kämpfe seines Schützlings: „Zwei, drei, mehr glaube ich nicht.“

Der ältere der ukrainischen Brüder ist 40 Jahre alt und erklärte unlängst, er fühle sich wie 25. Nach der Karriere im Ring will sich der WBC-Champion im Schwergewicht seiner Laufbahn als Politiker in Kiew widmen. Am Samstag trifft er in Breslau auf den Einheimischen Tomasz Adamek.

Mit dem TV-Sender RTL haben die Klitschko-Brüder im Juni ihren seit 2006 bestehenden Vertrag um weitere fünf Kämpfe verlängert. Bislang hat RTL 16 WM-Kämpfe der Klitschkos übertragen.