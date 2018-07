Kleinert erkämpft zum dritten Mal WM-Silber

Erst atmete sie dreimal tief durch und hauchte in ihre Faust, dann entlud sich alle Power in einem Superstoß: Nadine Kleinert hat das „Sommermärchen“ der deutschen Leichtathleten bei den Weltmeisterschaften in Berlin fortgesetzt und Silber für das DLV-Team gewonnen.

Als die persönliche Bestweite von 20,20 Meter auf der Anzeigetafel erschien, machte die 1,90 Meter große Magdeburgerin einen Satz und stieß unter dem frenetischen Jubel der über 50 000 Zuschauer einen Freudenschrei aus. Fast zeitgleich mit der „silbernen“ Siebenkämpferin Jennifer Oeser ließ sie sich von den Berlinern feiern.

Nadine Kleinert toppte damit Ralf Bartels, der schon einen Tag zuvor auf derselben Anlage WM-Bronze geholt hatte. Nach zweimal Silber 1999 und 2001 sowie Bronze 2007 war es für Kleinert das vierte WM-Edelmetall. Den Titel holte die haushohe Favoritin Valerie Vili. Die 120 Kilo schwere Neuseeländerin blieb mit 20,44 Metern auch im 24. Wettkampf in Serie seit dem 23. September 2007 ungeschlagen. Nach der Konkurrenz fielen sich Vili und Kleinert jubelnd in die Arme.

Kleinert-Trainer Klaus Schneider war schon nach dem ersten Super-Durchgang seines Schützlings (20,06 Meter) in den Jubel eingestimmt und hatte Komplimente verteilt: „Große Klasse, fantastisch! Das ist die Fortsetzung dessen, was Ralf Bartels gestern vorgelegt hat.“ Nach den 20,20 Meter wurde er gar euphorisch. „Das ist der Wettkampf ihres Lebens, auf den wir immer mal gewartet haben. Weltmeisterschaften liegen Nadine wohl besser als Olympische Spiele“, sagte Schneider, obwohl sein Schützling auch 2004 in Athen Silber geholt hatte.

Für Denise Hinrichs aus Wattenscheid, die Kleinert bei den deutschen Meisterschaften noch hinter sich gelassen hatte, kam hingegen als Elfte (18,39) ebenso wie für Christina Schwanitz (Neckarsulm/12./17,84) bereits vor den drei abschließenden Finaldurchgängen das Stoppzeichen. „Natürlich bin ich enttäuscht, aber die Kleini hat ja die Kohlen aus dem Feuer geholt“, meinte Denise Hinrichs.

Im Vorfeld hatte Nadine Kleinert angedeutet, dass sie nicht über Weiten oder Plätze spekulieren wolle. „Ich will Spaß haben und das Stadion rocken“, kündigte sie an und sie rockte das Stadion, wie es Kugelstoßer bisher nie schafften. Den euphorischen Fans im Olympiastadion spürte man dabei die Freude an, „Oldie“ Nadine Kleinert auch nach 20 Jahren Leistungssport noch bei der Heim-WM begrüßen zu können. Im vergangenen Herbst hatte die 33-Jährige Magdeburgerin einen Abstecher zum Boxen gewagt, war aber reumütig zu ihrer Lieblingssportart zurückgekehrt. „Ich hänge doch zu sehr am Kugelstoßen, deshalb konnte ich nicht aufhören“, sagte sie zu ihrem Comeback, doch räumte sie ein: „Manchmal taten schon die Knochen weh. Ich bin fast 34, da merkt man das schon mal.“

Das Training für den Saisonhöhepunkt lief dennoch optimal, obwohl sie zur Zeit mit ihrem Lebensgefährten ein Haus unweit von Magdeburg erwarb und ausbaut. Mit einer Saisonbestmarke von 19,80 reiste sie in Berlin an, eine Weite, die nur 26 Zentimeter unter ihrer Bestleistung liegt. „Es ist wie mit einem guten Wein: Umso älter, umso besser.“ Am Vormittag hatte sie aber die Zuschauer mächtig auf die Folter gespannt, als sie erst im dritten Versuch die Qualifikationsweite schaffte. „Ich wollte den Fans einfach noch ein bisschen mehr bieten“, kokettierte sie danach mit dem Publikum. „Nein, nein, ich bin wohl etwas zu locker rangegangen“, entschuldigte sie sich später in der Mixed-Zone für den Nervenkitzel.