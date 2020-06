Klebers Plan: Golfschläger, Bücher, Keyboard

In Fridingen wird das Freibad in dieser Badesaison geschlossen bleiben. Die Mehrheit der Gemeinderäte hatte in der Sitzung am Montagabend gegen eine Öffnung des Bades gestimmt und damit das von der Stadtverwaltung Fridingen vorgestellte Hygienekonzept zur Eröffnung des Freibades am 24. Juni abgelehnt. Erste Protestbekundungen prangten am Dienstagmorgen bereits am Eingang des Bades.

Der Schock sitzt Bademeister Danny Cirillo auch am Morgen nach der Entscheidung des Gemeinderates, das Freibad in diesem Jahr nicht zu öffnen, noch in ...