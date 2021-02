Kleber siegt mit Mavericks - Theis verliert mit Celtics

Von Schwäbische Zeitung

Die Diskrepanz ist groß: Zwar schätzt eine große Mehrheit von 86 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg ihren eigenen Wohnort als sehr sicher oder sicher ein. Doch gleichzeitig hat mehr als jeder Vierte den Eindruck, dass sich am eigenen Ort, in der näheren Umgebung, die Sicherheitslage in den letzten fünf Jahren verschlechtert hat. Nur jeder Zehnte sieht eine Verbesserung der Sicherheitslage, die Mehrheit erkennt keine gravierenden Veränderungen.