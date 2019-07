Kleber freut sich auf WM: „Haben eine geile Mannschaft“

Nationalspieler Maximilian Kleber freut sich auf die anstehende Basketball-WM in China. „Verstecken müssen wir uns sicher nicht, wir haben eine echt geile Mannschaft“, sagte der NBA-Profi den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

„Wir haben hohe Ziele, auch wenn wir so noch nie in dieser Konstellation zusammengespielt haben.“ Die WM findet vom 31. August bis 15. September in China statt. Bundestrainer Henrik Rödl will am 1. August sein vorläufiges Aufgebot im Rathaus von Hamburg bekanntgeben.

Kleber spielte die vergangenen beiden Jahre an der Seite des inzwischen zurückgetretenen Superstars Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks. Vor kurzem verlängerte der 27-Jährige seinen Vertrag um weitere vier Jahre. „Ich denke, dass die besten Jahre jetzt erst noch kommen. Ich werde also alles tun, dass es nach diesen vier Jahren noch weitergeht“, sagte Kleber. Den Vergleich mit Nowitzki scheut er allerdings: „Ich habe schon immer gesagt, dass man sich mit Dirk nicht vergleichen kann. Der hat besseres verdient.“

