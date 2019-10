Kleber über NBA ohne Nowitzki: Zeit für „neue Ära“

Die erste NBA-Saison ohne Dirk Nowitzki seit mehr als 20 Jahren wird auch für die verbliebenen deutschen Profis in der besten Basketball-Liga der Welt zur Umgewöhnung.

„Niemand kennt die Mavs ohne Dirk, das ist eine große Sache“, sagte Nowitzkis Ex-Teamkollege Maximilian Kleber von den Dallas Mavericks kurz vor dem Auftakt. „Es ist unmöglich, dass wir Dirk jemals vergessen werden. Sie haben das Logo auf dem Parkett, was ziemlich großartig und eine große Ehre für ihn ist. Wir werden ihn nicht vergessen, aber gleichzeitig ist jetzt auch Zeit für eine neue Ära.“

Nach 21 Jahren in der nordamerikanischen Profiliga hatte Nowitzki im Alter von 40 Jahren seine Karriere im vergangenen April beendet. Die Mavs starten am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Washington Wizards in die neue Saison. Dabei soll die Silhouette des Würzburgers beim Wurf als Bild auf dem Feld in Dallas abgebildet sein.

„Eine NBA-Saison ohne Dirk Nowitzki wird natürlich erstmal komisch sein für Deutschland und die deutschen NBA-Fans“, sagte Daniel Theis von den Boston Celtics. „Aber wir haben so viele Deutsche in der NBA, dass jeder für sich seinen eigenen Namen machen will. Jeder von uns hat seine eigenen Qualitäten und probiert natürlich, seinen eigenen Namen und sein Team besser zu machen.“

Neben Kleber und Theis stehen auch die weiteren deutschen Nationalspieler Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder), Moritz Wagner und Isaac Bonga (Washington Wizards) sowie Isaiah Hartenstein (Houston Rockets) bei NBA-Clubs unter Vertrag.

