Klaus Fischer traut Lewandowski Müller-Rekord zu

Nun ist es endlich soweit: Das Kreisimpfzentrum (KIZ) im ehemaligen Schlecker-Kinderland beginnt am Freitag, 22. Januar, mit seinem Betrieb. Allerdings werden vorerst mobile Impfteams in den Pflegeheimen impfen, bevor die ersten Vor-Ort-Impfungen im Laufe der kommenden Woche stattfinden können. Unter Volllast kann das KIZ in Ehingen bis zu 800 Menschen am Tag impfen – allerdings fehlt auf absehbare Zeit dafür der Impfstoff.

