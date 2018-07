Klöden nicht bei Armstrongs Saisonstart dabei

Hamburg (dpa) - Radprofi Andreas Klöden wird seinen Kapitän Lance Armstrong nicht zum ersten Rennen des neuen RadioShack-Teams begleiten.

Der Wahl-Schweizer zählt nicht zum siebenköpfigen Aufgebot für den Saisonstart bei der Tour Down Under (17. bis 24. Januar), das RadioShack-Teamchef Johan Bruyneel auf seiner Facebook-Internetseite bekanntgab. In diesem Jahr hatte Tour-de-France- Rekordsieger Armstrong nach dreieinhalbjähriger Pause sein Comeback bei dem einwöchigen Etappenrennen in Australien gefeiert.

Wie sein langjähriger Mentor Bruyneel hatte der Texaner den kasachischen Astana-Rennstall nach dieser Saison verlassen, um das neue US-Team RadioShack aus der Taufe zu heben. Als einen der wichtigsten Helfer konnte Armstrong den 34 Jahre alte Klöden für die neue Equipe gewinnen. Großes Saisonziel des US-Amerikaners ist die Frankreich-Rundfahrt, bei der Armstrong seinen achten Tour-Sieg anstrebt.