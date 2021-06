Kinds Eindruck: Zweite Liga „attraktiver als die Bundesliga“

Die Klimaaktivisten veranstalten am kommenden Sonntag nun doch keine Fahrraddemonstration in Wangen - weder auf der A96, noch auf der von der Stadt vorgeschlagenen Alternativroute.

Initiator Samuel Bosch aus Schlier hat dies der Stadt am Dienstagabend mitgeteilt, so die städtische Verwaltungsdezernentin Astrid Exo auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Bosch bestätigt dies, verweist als Grund auf zahlreiche andere Kundgebungen am kommenden Wochenende – und kündigte einen Ausweichtermin an.