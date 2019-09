Kind spricht 96-Profis das Vertrauen aus

Bob Martin fährt das größte Wohnmobil, das in den USA erlaubt ist: einen Thor Tuscany, 13,5 Meter lang, zwei Sofas, Waschmaschine, Fake-Kamin. So imposant das Gefährt, so zurückhaltend der Manager. Auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf gibt sich der 49-Jährige bescheiden. Dabei führt der im ländlichen Indiana geborene Football-Fan den nordamerikanischen Marktführer in der Caravan-Industrie, den Wohnmobil- und Wohnmobilbauer Thor. Im Januar hat Martin mit seinem Unternehmen Europas Branchenprimus übernommen: Für fast zwei Milliarden Euro kaufte ...