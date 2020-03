Killian Hayes meldet sich für den NBA-Draft an

Aufgrund des Coronavirus ist der Spielbetrieb im internationalen Basketball ausgesetzt. Killian Hayes vom Bundesligisten Ratiopharm Ulm ist daher auch in einer Zwangspause – genauso wie die Profis in der nordamerikanischen NBA. Dort will der 18-jährige Hayes auch hin. Am besten schon in der kommenden Saison. Für den NBA-Draft, die jährliche Talenteziehung, hat sich der Franzose nun angemeldet.

Die Chancen für Hayes, von einem der 30 Mannschaften ausgewählt zu werden, stehen nicht schlecht. In den aktuellsten Prognosen amerikanischer Sportmedien wird Killian Hayes zwischen Position fünf und 15 geführt. Geplant war der diesjährige NBA-Draft für den 25. Juni in der Barclay Arena im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Ob, wie und wann die Wahl der 60 besten Talente aber in diesem Jahr über die Bühne gehen wird, ist derzeit nicht abzusehen. Genau wie in der Basketball-Bundesliga ruht auch in der NBA alles. Die vorerst angesetzte Spielpause endet an Ostern, eher wahrscheinlich ist jedoch eine Fortsetzung erst ab Mitte Juni.

Im Eurocup war Hayes mit 6,2 Assists pro Spiel drittbester Passgeber des Wettbewerbs. Gegen Promitheas Patras im November 2019 legte der 18-Jährige mit zwölf Punkten und elf Assists sein erstes Double-Double auf internationalem Parkett auf und ist damit nach dem Spanier Ricky Rubio der zweitjüngste Spieler, dem dies gelang. Im Sommer unterschrieb Hayes einen Drei-Jahres-Vertrag in Ulm. Sollte der Franzose nicht in die NBA wechseln, würde er laut Mitteilung auf jeden Fall in Ulm bleiben. In der NBA ist es zudem nicht unüblich, dass sich Teams zwar die Rechte am Spieler sichern, den Profi aber vorübergehend zu seinem letzten Verein zurückschicken.