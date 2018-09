Kießling in Leverkusen „Referent Geschäftsführung Sport“

Für den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Stefan Kießling beginnt am 1. Oktober beim Bundesligisten Bayer Leverkusen die zweite Karriere. Am Montag tritt der frühere Bayer-Mittelstürmer seine Stelle als „Referent Geschäftsführung Sport“ an.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und auf die enge Zusammenarbeit mit Rudi Völler“, wurde der 34-jährige Kießling in einer Vereinsmitteilung zitiert. Es sei für ihn „extrem spannend, jetzt eine andere Seite des Fußballs kennenzulernen“.

Kießling hatte in diesem Sommer nach 444 Pflichtspielen und 162 Toren für Bayer seine Profilaufbahn beendet. Er war zwischen 2006 und 2018 für den Werksclub aktiv. Nun wird er in der für ihn neu geschaffenen Funktion Rudi Völler bei dessen Tätigkeit als Geschäftsführer Sport unterstützen und darüber hinaus andere Abteilungen des Europa-League-Teilnehmers durchlaufen.

Völler sagte, der seit langem beschlossene Einstieg des Leverkusener Idols Kießling in das Club-Management sei „ein guter Tag für uns. Kaum jemand verkörpert die absolute Identifikation mit Bayer 04 mehr als Stefan Kießling“, bemerkte Völler. „Er wird sich voll in den Job reinhängen, genau wie er es als Spieler immer getan hat.“

