Kießling: Herrlich „weit davon entfernt aufzugeben“

Von Schwäbische Zeitung und Julius Böhm

„Ich habe gar nicht großartig nachgedacht und wollte dem jungen Mann einfach nur helfen“, beschreibt Nina Bäumler ihre Gedanken, als sie den blutüberströmten Syrer an der Bushaltestelle in der Gartenstraße sah. Sie reagierte geistesgegenwärtig, holte im nahegelegenen Friseursalon, in dem sie eine Ausbildung macht, einen Verbandskasten, und versorgte die klaffende Wunde des jungen Mannes. Für diese Courage soll nun auch die 16-Jährige ausgezeichnet werden.