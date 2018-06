Kickers Offenbach besiegt im Test Dynamo

Wilsdruff (dpa) - Fußball-Zweitligist SG Dynamo Dresden musste sich am Samstag in einem Testspiel Drittligist Kickers Offenbach geschlagen geben. Das Team von Trainer Ralf Loose unterlag in Wilsdruff vor 872 Zuschauern mit 0:1 (0:1).

Den Siegtreffer für die Mannschaft von Coach Ari van Lent erzielte Sead Mehic per Foulelfmeter in der 17. Minute. Dresden musste in dem vergleich auf vier verletzte Offensivkräfte verzichten: Lynel Kitambala, Mickael Poté, Idir Ouali und Robert Koch fehlten.