„Kicker“: Ribéry verlängert beim FC Bayern um ein Jahr

Von Schwäbische Zeitung

Mehr als ein Dreivierteljahr nach der tödlichen Schießerei im Konstanzer Nachtclub „Grey“ hat die Polizei nun geklärt, auf welchem Wege sich der Täter die Waffe besorgt hat.

Einer am Mittwoch versandten Pressemitteilung zufolge ermittelt die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen insgesamt gegen drei Personen, die an der Beschaffung des M16-Sturmgewehres beteiligt gewesen sein sollen. Damit hatte ein 34 Jahre alter Iraker am 30. Juli vergangenen Jahres vor und in der Konstanzer Diskothek "Grey" um sich geschossen und einen Türsteher ...