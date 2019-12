„Kicker“ kürt Jürgen Klopp zum „Mann des Jahres“

Das Jermi Käsewerk in Laupheim-Baustetten hat am Samstag einen vom Discounter Lidl in sechs Bundesländern angebotenen französischen Weichkäse zurückgerufen. Anlass sind mögliche Verunreinigungen mit Vero-Toxin bildenden E-coli-Bakterien. Sie können Durchfallerkrankungen auslösen. Lidl warnt vor dem Verzehr und hat das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen.

Es handelt sich um den Artikel „Meine Käserei Brie de Nangis, französischer Weichkäse mit Rohmilch hergestellt, ca.