„Kicker“: Fronten zwischen Neuer und Bayern verhärtet

Von Schwäbische Zeitung

Die Beamten des Polizeipräsidiums Ulm und auf der bayerischen Donauseite waren am Oster-Wochenende verstärkt im Einsatz. Mit dieser vorläufigen Bilanz:

In mehreren Landkreisen im Zuständigkeitsbereich des Ulmer Präsidiums und in der Stadt Ulm nahmen die Polizisten im Rahmen der Streifen fast 1500 Personen genauer unter die Lupe. In den meisten Fällen verhielten sich die Menschen vernünftig. Etwa 90 Menschen wurden angezeigt, weil sie sich in Gruppen von mehr als zwei Personen verbotenerweise im öffentlichen Raum aufgehalten oder ...