„Kicker“: Bittencourt vor Wechsel zu Werder

Fußball-Bundesligist Werder Bremen steht nach einem Bericht des „Kicker“ vor der Verpflichtung von Leonardo Bittencourt vom Absteiger 1. FC Köln.

Nach Angaben der Fachmagazins soll die Ablösesumme des 24 Jahre alten Mittelfeldspielers zwischen sechs und acht Millionen Euro liegen. Bittencourt hat noch einen Vertrag bei den Kölnern bis 2021.

Bevor er 2015 zu den Rheinländern kam, spielte der ehemalige U21-Nationalspieler bei Borussia Dortmund und Hannover 96. In Bremen könnte er den Österreicher Zlatko Junuzovic ersetzen. Der Kapitän kehrt nach sechs Jahren an der Weser in seine Heimat zu RB Salzburg zurück.

Kölns Geschäftsführer Armin Veh hatte bereits angedeutet, dass er mit Bittencourts Abschied rechne. „Ich mache keinen Hehl daraus, dass Leo ein Spieler ist, denn wir gerne halten würden“, sagte er. „Aber es kann durchaus sein, dass Leo uns verlässt, und dann kann man ihm auch nicht böse sein. Er ist ein guter Junge.“

Die Kölner würden in Bittencourt einen absoluten Leistungsträger verlieren. Er absolvierte in dieser Saison bislang 21 Bundesliga-Spiele. Zuletzt traf er in drei Partien vier Mal. Seit dem 2:3 beim SC Freiburg steht der Abstieg des Tabellenletzten dennoch fest. Anders als Bittencourt hatten in Torwart Timo Horn und Nationalspieler Jonas Hector zwei weitere Stützen der Mannschaft ihren Verbleib auch in der 2. Bundesliga erklärt.

