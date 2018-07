KHL-Saisonstart am Montag - DEB-Trainer „bestürzt“

Moskau (dpa) - Die KHL wagt nach der Flugzeug-Katastrophe von Jaroslawl einen neuen Saisonstart. Nach drei Trauertagen und einer zentralen Zeremonie soll am 12. September das Eröffnungsspiel nachgeholt werden. Indes meldete sich auch Bundestrainer Kölliker zum Tod von Verteidiger Dietrich zu Wort.

Fünf Tage nach der Flugzeug-Katastrophe von Jaroslawl wagt die russische Eishockey-Liga den Schritt zurück in den sportlichen Alltag. Das nach Bekanntwerden des Absturzes abgebrochene Eröffnungsspiel soll 12. September nachgeholt und damit die neue Saison eröffnet werden, teilte die Profiliga KHL auf ihrer Internetseite mit. Zuvor werde am Samstag in einer Trauerfeier in der Unglücksstadt Jaroslawl Abschied von den 43 Toten genommen, hieß es.

Unten den Opfern war auch der deutsche Nationalspieler Robert Dietrich, eine der sportlichen Säulen in der Auswahl des neuen Bundestrainers Jakob Kölliker. „Mit großer Betroffenheit und Traurigkeit habe ich dieses Unglück und diese Tragödie zur Kenntnis nehmen müssen“, teilte der Schweizer zwei Tage nach dem Unfall in einer schriftlichen Stellungnahme mit.

Kölliker hatte die Auswahl im Sommer von Uwe Krupp übernommen, unter dem Dietrich Stammspieler geworden war. „Ich bin bestürzt, sprach- und machtlos“, so Kölliker. „Das deutsche Eishockey verliert mit ihm einen wundervollen Athleten. Ich wünsche allen viel Kraft und Zuversicht in diesen schweren Stunden und Tagen.“

Zuletzt hielt vor allem Franz Reindl, der Generalsekretär des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), Kontakt zur Familie von Dietrich. Die Freundin des 25-Jährigen sagte der „Bild“-Zeitung: „Robert hat mich noch aus dem Flugzeug angerufen. Er war total glücklich, dass er spielen durfte, hat sich super auf den Saisonbeginn gefreut.“ Mit Angehörigen des Verteidigers wollte sie nach Russland fliegen, wo drei Tage nach dem Unfall eine zentrale Trauerzeremonie geplant ist.

In der Eishalle des Spitzenvereins in Jaroslawl sollen am Samstag Familien, Freunde und Fans der tödlich Verunglückten zusammenkommen. Schon zuvor waren am Wochenende drei Trauertage angekündigt worden.

Der tschechische Spitzencoach Vladimir Vujtek, bis vor wenigen Wochen Trainer von Lokomotive, machte sich von Prag aus auf den Weg. „Es ist eine fürchterliche Tragödie, ich habe viele Freunde verloren“, sagte Vujtek nach Angaben des tschechischen Verbands. Superstar Jaromir Jagr, im Sommer von der KHL in die NHL gewechselt, sprach von einem „unvorstellbaren Schmerz“ für die Familien der Opfer. Das Flugzeug war am vergangenen Mittwoch kurz nach dem Start in Jaroslawl rund 280 Kilometer nordöstlich von Moskau abgestürzt.

Die Regierung in Prag wollte noch am Freitag ein Spezialflugzeug nach Moskau schicken, um die sterblichen Überreste der Auswahlspieler Karel Rachunek, Josef Vasicek und Jan Marek zu überführen. Nach einer Kontroverse zwischen Funktionären und Fans nahm der Verband Abstand von der Idee, die Särge auf dem zentralen Altstädter Ring in Prag aufzubahren. Zuvor hatte Staatschef Vaclav Klaus einen „pietätvollen Umgang mit dem schrecklichen Ereignis“ angemahnt.

Nach Willen der KHL soll Lokomotive an der Saison teilnehmen. Unklar ist noch, wie der Verein ein neues Team formen wird. In den Vortagen hatten sich spontan bereits Spieler von anderen Clubs bereit erklärt, nach Jaroslawl zu wechseln. Zudem dürfte ein Teil des Kaders aus der Jugendmannschaft des dreimaligen Meisters bestehen.