Kevin-Prince Boateng unterschreibt beim Zweitligisten Monza

Der frühere Bundesliga-Profi Kevin-Prince Boateng spielt wie erwartet künftig beim italienischen Fußball-Zweitligisten AC Monza.

Der gebürtige Berliner und der Club gaben den Wechsel offiziell bekannt. Der 33 Jahre alte Boateng unterschrieb bei dem Club von Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi einen Einjahresvertrag bis zum 30. Juni 2021 mit der Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr. Kevin-Prince Boateng, Halbbruder von Nationalspieler Jérôme Boateng vom FC Bayern München, war zuletzt vom AC Florenz an Besiktas Istanbul ausgeliehen.

Der 83 Jahre alte Berlusconi hatte den Club vor zwei Jahren gekauft. Im Sommer war Monza in die Serie B aufgestiegen und strebt nun den Sprung in die Serie A an.

Boateng war im Sommer 2018 von Eintracht Frankfurt zunächst zu Sassuolo Calcio gewechselt. Von dort ging es für den Mittelfeldspieler weiter zum FC Barcelona und dann nach Florenz. Der ehemalige ghanaische Nationalspieler war in der Bundesliga auch für Hertha BSC, Borussia Dortmund und den FC Schalke 04 aktiv und stand unter anderem auch bei Tottenham Hotspur und dem AC Mailand unter Vertrag.

