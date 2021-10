Kerber tritt nicht bei Turnier in Moskau an

Angelique Kerber hat ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Moskau in der kommenden Woche kurzfristig abgesagt.

Nachdem die beste deutsche Tennisspielerin nach der Auslosung zunächst in der ersten Runde gegen die Tschechin Katerina Siniakova spielen sollte, fehlte sie im Turnier-Tableau. Der Grund für ihre Absage war zunächst unklar. Einzige deutsche Hauptfeld-Teilnehmerin beim abschließenden Turnier der 500er-Kategorie in dieser Saison ist damit die Darmstädterin Andrea Petkovic.

Die Kielerin Kerber war zuletzt in Indian Wells im Viertelfinale gegen die Spanierin Paula Badosa ausgeschieden. Für Anfang November steht die ehemalige Weltranglistenerste im deutschen Fed-Cup-Team für das Finalturnier in Prag.

