Kerber im Viertelfinale der French Open - Marterer raus

Unter der Woche arbeitet er in Isny, am Wochenende freut er sich auf die gemeinsame Zeit mit seinen Lieben. Der Togolese Assirou Ouro-Bodi ist 30 Jahre alt, spielt in der Kreisliga für den FC Friedrichshafen und will am Samstag (17 Uhr) mit seinem Verein den Klassenerhalt schaffen – auch wenn aktuell Ramadan ist.

Samstag, 2. Juni, 18.30 Uhr: Assirou Ouro-Bodi kann in knapp drei Stunden wieder etwas essen und trinken. Er ist gläubiger Muslim, und der Ramadan dauert noch bis zum 16.