New York (dpa) - Angelique Kerber hat als erste deutsche Tennisspielerin seit 15 Jahren das Halbfinale bei den US Open erreicht.

Die Weltranglisten-92. aus Kiel gewann am Donnerstag in New York 6:4, 4:6, 6:3 gegen Flavia Pennetta aus Italien und feierte den größten Erfolg ihrer Karriere. Am Samstag trifft Kerber auf die letztjährige French-Open-Finalistin Samantha Stosur aus Australien.

US Open