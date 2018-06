Kerber beim WTA-Turnier in Sydney im Halbfinale

Sydney (dpa) - Das deutsche Tennis-Trio Angelique Kerber, Philipp Kohlschreiber und Tommy Haas ist vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in guter Frühform.

Die Weltranglisten-Fünfte Kerber erreichte am Mittwoch kurz vor Mitternacht Ortszeit beim WTA-Turnier in Sydney durch einen 6:3, 7:5-Erfolg gegen die Russin Swetlana Kusnezowa das Halbfinale.

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft die 24-Jährige aus Kiel bei der mit 690 000 Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung nun auf Dominika Cibulkova. Gegen die Slowakin hat Kerber beide bisherigen Vergleiche verloren. „Das wird wieder ein hartes Match. Aber ich freue mich sehr, dass ich hier erstmals im Halbfinale stehe“, sagte Kerber bei ihrer Australian-Open-Generalprobe.

Nachdem sie tags zuvor gegen Galina Woskobojewa aus Kasachstan noch bei rund 40 Grad Celsius auf dem Platz stehen musste, waren die Temperaturen beim Spätspiel am Abend angenehmer. „So wie heute hat es mir doch viel besser gefallen, gestern war es schon sehr heftig“, sagte die beste deutsche Tennisspielerin.

Beim ATP-Turnier im neuseeländischen Auckland zogen Kohlschreiber und Haas in das Viertelfinale ein. Der an Nummer zwei gesetzte Kohlschreiber gewann gegen Alejandro Falla mit 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 und machte mit etwas Mühe den fünften Erfolg im fünften Duell mit dem Kolumbianer perfekt. Der 29 Jahre alte Davis-Cup-Spieler aus Augsburg trifft bei der mit 433 400 Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung nun auf den Belgier Xavier Malisse, gegen den er in drei schon etwas länger zurückliegenden Vergleichen zweimal verloren hat.

Haas setzte sich bei der Australian-Open-Generalprobe gegen Igor Sijsling aus den Niederlanden in nur 56 Minuten mit 6:3, 6:4 durch. Nächster Gegner des 34 Jahre alten Wahl-Amerikaners ist der Franzose Gael Monfils. Florian Mayer dagegen schied beim ATP-Turnier in Sydney im Achtelfinale aus. Der Bayreuther musste sich dem wiedererstarkten Australier Bernard Tomic mit 6:7 (4:7), 2:6 geschlagen geben. Die Australian Open beginnen am Montag in Melbourne.