Kenin verpasst US Open wegen Corona

Wegen einer Corona-Infektion kann die letztjährige Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin nicht bei den am Montag beginnenden US Open antreten. Das gab die 22 Jahre alte Amerikanerin bei Twitter bekannt.

Die Weltranglisten-Fünfte hatte wegen einer Fußverletzung seit dem Aus in Wimbledon vor zwei Monaten nicht mehr spielen können, für das Grand-Slam-Turnier in New York aber eine Rückkehr angestrebt. Kenin erklärte, sie sei glücklicherweise geimpft und zeige daher nur milde Symptome. Dennoch sei sie positiv getestet worden und sehr enttäuscht über die dadurch notwendige Absage.

Damit fehlt der nächste prominente Name im Teilnehmerfeld. Abgesagt haben wegen Verletzungen unter anderen Serena und Venus Williams, Roger Federer, Rafael Nadal und Titelverteidiger Dominic Thiem.

