Kenianer Makau jubelt: „Berlin ist meine Stadt“

Berlin (dpa) - Im Ziel trotzte Patrick Makau dem Regen, der ihm beim Berlin-Marathon den Weltrekord vermasselt hatte. Und auch Sabrina Mockenhaupt fand trotz des verpassten Podiums ihr Lächeln wieder.

Bei widrigen Bedingungen hatte sich der Weltjahresbeste ein spannendes Duell mit seinem Landsmann Geoffrey Mutai geliefert, ehe er in 2:05:08 Stunden als Sieger feststand. Der angepeilte Weltrekord von Haile Gebrselassie war auf der nassen Strecke freilich nie in Gefahr. „Bei den Bedingungen bin ich mit meiner Zeit sehr zufrieden“, sagte der 25-jährige Makau, der im Ziel den Premierminister Kenias umarmte und mit Mutai und seiner Landesflagge eine Ehrenrunde drehte.

Einen Rekord durfte dagegen Sabrina Mockenhaupt bejubeln: In 2:26:21 Stunden knackte die Siegerländerin ihre persönliche Bestmarke und tröstete sich über den undankbaren vierten Platz hinweg. „Die Freude überwiegt ganz klar“, meinte die 29-Jährige. „Das war heute ein riesiger Schritt für meine Marathon-Karriere.“ Dass es für den familieninternen Rekord ihres Vaters Alfred nicht reichte, grämt sie nicht. „Wenn mein Papa zufrieden ist, bin ich das auch. Und dass hier in Berlin kein Kindergeburtstag stattfindet, war auch klar.“

Elf Sekunden fehlten „Mocki“ auf Rang drei und der Japanerin Tomo Morimoto. Den Sieg bei den Frauen sicherte sich souverän die erst 21 Jahre alte Aberu Kebede aus Äthiopien in 2:23:58 Stunden vor ihrer Landsfrau und Top-Favoritin Bezunesh Bekele (2:24:58). „Ich bin sehr glücklich“, sagte die Siegerin, „ich hatte bei 30 Kilometer ein paar Probleme, und sah deswegen im Ziel so geschafft aus.“

Bei den Herren sorgte auch ein Äthiopier für Aufsehen: Der 20-jährige Bazu Worku, der seinen ersten Major-Marathon bestritt, bot dem Spitzen-Duo lange Paroli. Erst im Finish hatte der Junioren-Weltrekordler dem Antritt der Kenianer nichts mehr entgegenzusetzen. Dennoch krönte er seine Leistung mit persönlichen Bestzeit (2:05:25).

40 945 Läufer aus 122 Nationen waren nach Angaben der Veranstalter am Start, rund 700 000 Zuschauer säumten die Strecke. Auf den mit Pfützen bedeckten Straßen der Hauptstadt hatten es die Favoriten flott angehen lassen. Nach 15 Kilometern lag die Spitze nur acht Sekunden unter Gebrselassies Rekord, den der Äthiopier vor zwei Jahren in 2:03:59 aufstellte. Doch das Tempo konnten Makau und Co. nicht halten und die Bestzeit nach der Halbmarathon-Distanz abhaken.

„Berlin ist meine Stadt“, jubelte Makau - er hatte vier Mal in den vergangenen Jahren im Halbmarathon triumphiert. Der unterlegene Mutai, der schon im Frühjahr in Rotterdam gegen Makau das Nachsehen hatte, erklärte: „Das Wetter spielte ein große Rolle, die Muskeln schmerzten sehr. Als Trio konnten wir aber am Ende noch einmal Druck machen.“ Bester deutscher Starter wurde der Passauer Richard Friedrich, der in 2:20:43 Stunden ins Ziel kam.

Bei den Frauen trennte sich früh die Spreu vom Weizen: Schon im ersten Viertel des Rennens ließ ein Trio aus Äthiopien die Konkurrenz hinter sich. Auch Mockenhaupt ging die Tempoverschärfung nicht mit. 15 Kilometer vor dem Ziel auf der Straße des 17. Juni sorgte Kebede schließlich für die Vorentscheidung und setzte sich ab. Nach 42,195 Kilometern jubelte die Äthiopierin nicht nur über ihren zweiten Marathon-Sieg in diesem Jahr, sondern auch eine persönliche Bestzeit.