Kenianer Kimetto läuft in Berlin Weltrekord über 25 km

Berlin (dpa) - Der Kenianer Dennis Kimetto hat in den Straßen Berlins den Weltrekord über 25 Kilometer gebrochen. Beim traditionellen Rennen BIG 25 stürmte der 28 Jahre alte Afrikaner nach 1:11:18 Stunden durch das Ziel im Olympiastadion.

Es war in der Geschichte des ältesten deutschen City-Straßenlaufs der siebte Weltrekord. Kimetto verbesserte die Weltrekordzeit um 32 Sekunden. Vor zwei Jahren war sein Landsmann Sammy Kosgei in Berlin 1:11:50 gelaufen. Schnellste Frau beim hochklassigsten 25-km-Rennen der Welt war die Kenianerin Caroline Chepkwony in 1:22:56 Stunden.