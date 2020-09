Keller reagiert auf Hoeneß-Kritik zum Umgang mit Beckenbauer

Eklat im Verwaltungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats: Anja Reinalter, Corinne Berg und Mario Fischer von der Offenen Liste haben die Sitzung am Montag nach wenigen Minuten verlassen – aus Protest gegen Aussagen von Oberbürgermeister Gerold Rechle am vergangenen Samstag in der „Schwäbischen Zeitung“.

Kurz nach 18 Uhr im Sitzungssaal: Soeben hat Rechle das erste Thema des Abends aufgerufen, die Präsentation des neuen Konzepts für die städtische Jugendarbeit, als Mario Fischer sich zu Wort meldet.