Keine Vertragsverlängerung: Nübel verlässt Schalke 04

Gabriel Hofmann hatte in seiner gesamten Jugend ein Problem mit seinem Körper. Damals hieß Gabriel noch Eva, sein Körper entsprach nicht dem, was er fühlte - doch damals wusste er das noch nicht. "In der Pubertät wurde es ein Leidensweg", sagt er heute rückblickend. "Mein Körper war der größte Feind für mich." Depressionen und Magersucht waren die Folge. Das ganze Leben war Chaos für ihn. Auch, als Gabriel - damals noch als Eva - beruflich und persönlich ein stabiles Umfeld fand, besserte sich sein Verhältnis zu sich selbst nicht vollständig.