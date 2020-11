Keine Quarantäne: VfB lässt seine Nationalspieler reisen

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, alles hinter sich zu lassen, die Welt zu bereisen, fremde Kulturen kennenzulernen und so lange irgendwo zu bleiben, wie es einem gefällt? Ruth und Richard Dreher, beide kurz vor dem offiziellen Rentenalter und ursprünglich in Ravensburg zu Hause, haben diesen Schritt „Raus aus der Komfortzone, rein ins Abenteuer“ gewagt.

Das Ehepaar, das so gar nicht in das typische Bild von „Aussteigern“ passt, muss nun aber coronabedingt nicht weit weg von der Heimat auf dem Dornbuschhof in Zollenreute ...