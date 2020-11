Keine NBA-Profis, sechs Neulinge: Rödl nominiert Kader

Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl hat insgesamt 18 Spieler in den vorläufigen Kader für die beiden Länderspiele Ende November berufen. Darunter sind keine Profis aus der NBA und sechs mögliche Debütanten, wie der Deutsche Basketball Bund mitteilte.

Die Partien, die im Rahmen der EM-Qualifikation gespielt werden, finden wegen der Coronavirus-Pandemie in einer so genannten Blase unter Einhaltung von Gesundheitsprotokollen an jeweils einem gemeinsamen Standort statt. Dabei trifft das Team von Bundestrainer Henrik Rödl im französischen Pau am 27. November auf Montenegro, zwei Tage später geht es gegen Frankreich.

Der Kader wird angeführt von Kapitän Robin Benzing von Casademont Saragossa. Bislang kein Länderspiel absolviert haben Justus Hollatz (Hamburg Towers), Bjarne Kraushaar (Jobstairs Gießen 46ers), Lukas Meisner (Basketball Löwen Braunschweig), Kenneth Ogbe (Brose Bamberg), Len Adam Schoormann (Fraport Skyliners Frankfurt) und Filip Stanic (Niners Chemnitz). Acht Tage vor dem Spiel gegen Montenegro will Rödl 13 Spieler für die Partien nominieren.

Die EM war wegen der Coronavirus-Krise um ein Jahr auf September 2022 verlegt worden. Deutschland war als Teil-Gastgeber des Turniers außer Konkurrenz in die Qualifikation gestartet. Zum Auftakt hatte die DBB-Auswahl im Februar gegen Frankreich gewonnen und anschließend in Großbritannien verloren.

