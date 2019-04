Kein Traum-Comeback für Beachvolleyball-Duo Ludwig/Kozuch

Es wird ein steiniger Weg zu Olympia 2020 für Titelverteidigerin Laura Ludwig, das machte schon ihr erster Auftritt nach 20 Monaten Beachvolleyball-Pause klar.

Nach zwei Niederlagen beim Vier-Sterne-Welttourturnier in China war der Neubeginn mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch schon wieder gestoppt, bevor es in Xiamen in die K.o-Phase ging. „Wir hatten definitiv größere Träume“, übermittelte Kozuch nach dem 0:2 (19:21, 17:21) gegen die US-Amerikanerinnen April Ross und Alexandra Klineman am Freitag: „Aber wir wissen auch, dass wir am Anfang eines Lernprozesses sind.“

Den Beteiligten war schon mit dem Start des neuen Projektes Ludwig/Kozuch, das nach der Babypause von Ludwig und dem Karriereende ihrer langjährigen Erfolgspartnerin Kira Walkenhorst seit Januar läuft, klar: Die Zeit ist knapp.

„Ich hätte gern ein Jahr mehr Zeit gehabt“, sagte Trainer Jürgen Wagner, der Ludwig/Walkenhorst und zuvor Julius Brink und Jonas Reckermann zu Olympiasiegern geformt hatte. Nun müssen Ludwig/Kozuch schon in der Aufbauphase auf der Welttour gute Plätze und damit Punkte für die Olympia-Qualifikation sammeln, um im kommenden Jahr in Tokio überhaupt dabei zu sein.

„Ich fühle mich gut“, erklärte die 33 Jahre alte Ludwig nach ihrem Comeback, auch wenn das Ergebnis noch nicht stimmte. Seit Sommer des Vorjahres muss die Weltmeisterin die Doppelbelastung Mama und Leistungssport stemmen - athletisch ist Ludwig schon wieder in einer guten Verfassung. Die Harmonie mit Kozuch (32) und der Spielrhythmus müssen sich noch weiter entwickeln. In der kommenden Woche in Malaysia wird das Hamburger Beach-Duo einen neuen Anlauf nehmen.

Deutsche Nationalteams Beach-Volleyball

World Tour 2019 Xiamen