Kein Training im Stadion: Löw bevorzugt Ruhe in Watutinki

Watutinki statt Luschniki: Den letzten Feinschliff für den WM-Start gegen Mexiko verpasst Bundestrainer Joachim Löw der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nicht im WM-Stadion, sondern in der abgeschiedenen Trainingsstätte nahe des Teamhotels.

Am späten Samstagnachmittag werden Kapitän Manuel Neuer und die übrigen DFB-Akteure die letzte Einheit auf dem Gelände von ZSKA Moskau absolvieren und nicht in der großen Luschniki-Arena, wo am Sonntag (17.00 Uhr MESZ) der WM-Ernstfall ansteht.

Löw bevorzugt eine ruhige Vorbereitung. Er erspart seinen 23 Spielern am Vorabend des Spiels längere Fahrzeiten ins Zentrum von Moskau und zurück nach Watutinki außerhalb der russischen Hauptstadt. Auf das ZSKA-Gelände sind es vom DFB-Quartier lediglich fünf Minuten mit dem Teambus. „Wir sind froh, wenn es losgeht“, sagte Bayern-Profi Joshua Kimmich mit Blick auf den WM-Auftakt. „Wir wollen einen guten Start.“

Teammanager Oliver Bierhoff hat in den letzten Tagen der Vorbereitung eine „sehr konzentrierte, sehr fokussierte“ Mannschaft in Russland erlebt. „Wir haben uns viel vorgenommen“, erklärte der Manager.

Löw selbst wird aber ebenso wie Nationalspieler Julian Draxler doch schon am Samstag im Luschniki-Stadion auftauchen. Das Duo wird sich um die Mittagszeit bei der offiziellen FIFA-Pressekonferenz im WM-Finalstadion den Fragen der internationalen Medien stellen.

