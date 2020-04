Kein Meistertitel? Liverpools Mané hätte Verständnis

Stürmer Sadio Mané vom englischen Tabellenführer FC Liverpool würde akzeptieren, wenn er mit seinem Team in Folge der Coronavirus-Pandemie doch nicht Fußball-Meister werden würde.

Zwei Siege fehlen den Reds noch zum ersten Liga-Titel seit 30 Jahren. Ob die Partien allerdings noch gespielt werden, ist offen.

„Ich will die Spiele gewinnen und die Trophäe holen, das wäre toll“, sagte Mané dem Radiosender talkSport. „Aber in dieser Situation - was immer auch passiert, ich hätte Verständnis dafür.“ Mit 25 Punkten Vorsprung und so kurz vor dem ersehnten Ziel sei das natürlich schwer für Liverpool. „Aber viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt hatten es zuletzt schwerer“, betonte der 27-Jährige. „Einige Menschen haben Familienmitglieder verloren.“

Wegen der Coronavirus-Krise pausiert die Premier League vorerst auf unbestimmte Zeit. Laut britischen Medien gibt es die Überlegung, die Saison im Sommer ohne Publikum zu Ende zu spielen. Mané hat die Hoffnung noch nicht aufgeben. „Für mich persönlich ist das ein Traum“, sagte der Senegalese, „und ich will das Ding dieses Jahr gewinnnen.“

Mané-Aussagen bei talkSport