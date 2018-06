Kein Karriereende: Fritz spielt bei Werder weiter

- Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Clemens Fritz beendet im Sommer doch nicht wie angekündigt seine Profikarriere. Das kündigte der 35 Jahre alte Kapitän des SV Werder Bremen überraschend am Donnerstagabend an.

„Ich bin so weit, dass ich sage: Ich kann nach so einer Saison den Verein nicht verlassen“, sagte Fritz in einem Interview auf der Bremer Vereinshomepage.

Der Rücktritt vom Rücktritt solle auch bei einem Abstieg des Tabellen-16. der Bundesliga Bestand haben. „Grundsätzlich bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir in der ersten Liga bleiben. (...) Wenn wir aber mit diesem Team nicht drin bleiben, werde ich die Konsequenzen mittragen“, erklärte Fritz, der sich Freitagmittag auf einer Pressekonferenz weiter äußern will.

Der Bremer Abwehrspieler bestritt 22 Partien für die Nationalmannschaft, in denen er zwei Tore erzielte. Von Rot-Weiß Erfurt wurde Fritz 2001 durch seinen Wechsel zum Zweitligisten Karlsruher SC zum Profi. 2003 kam er zu Bayer Leverkusen und ging von dort 2006 zu Werder. Schon im vergangenen Sommer hatte Fritz ein Ende seiner Laufbahn erwogen, ließ sich dann aber noch einmal zum Weitermachen überreden.

Fritz auf werder.de