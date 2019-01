Kaymer startet erneut in Abu Dhabi ins neue Golf-Jahr

Von Michael Ruddigkeit

Im Wohnzimmer schlägt einem eisige Luft entgegen. Die Heizung ist auf „5“ aufgedreht, doch der Heizkörper ist kalt. Ebenso im Schlafzimmer, im Bad, in der Küche. Und das geht seit drei Wochen so. „Wir können nicht mehr“, sagt Natalia Fleischmann. „Es ist sehr, sehr kalt.“ Mitte Dezember ist die Heizungsanlage in dem Mehrfamilienhaus in der Maximilianstraße in Neu-Ulm ausgefallen. Gestern funktionierte sie immer noch nicht.

Das ist eine Unverschämtheit, so geht’s nicht mehr weiter.