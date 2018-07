Kati Wilhelm: Liebe Biathlon - Sehnsucht Olympia

Östersund (dpa) - Als Kati Wilhelm die kleine Scheibe wieder nicht getroffen hatte, da huschte ein Lächeln über ihr Gesicht. „Ich habe mich ausgelacht“, sagte der Biathlon-Star über ihren dritten und letzten Fehlschuss im Flutlicht von Östersund, der den Platz auf dem Podest verhindert hatte.

„Ich habe zu sehr auf den Stadionsprecher gehört. Beim letzten Schuss war ich nicht bei der Sache, das ärgert mich“, sagte die dreimalige Olympiasiegerin. Von einem Fehlstart beim Weltcup-Auftakt wollte sie jedoch nichts wissen: „Dafür lief es richtig gut auf der Strecke.“

Insgesamt drei Schießfehler im 15-Kilometer-Einzel kosteten der 33 Jahre alten Biathletin den 37. Weltcup-Sieg im 261. Rennen. „Es ist halt das erste Rennen, da macht man sich noch Gedanken“, sagte sie. Als 17. lag sie 2:25,5 Minuten hinter der Siegerin Helena Jonsson zurück. Ohne die drei Strafminuten wäre die in Bayern lebende Powerfrau aus Zella-Mehlis klar vor der Gesamtweltcup-Gewinnerin aus Schweden gelandet. Nur ein Fehlschuss weniger und der 102. Podest- Platz im Weltcup wäre für die fünffache Weltmeisterin perfekt gewesen.

„Die zwei Fehler zum Schluss waren ja nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil ich nicht richtig bei der Sache war. Ich bin noch nicht so drin, wie es sein muss, um aufs Podium zu laufen“, sagte sie. Ihre Sehnsucht nach dem Olympia-Coup war zu spüren, als Wilhelm mit fester Stimme sagte: „Ich sehe, dass die Arbeit getan ist, dass ich gut dabei bin und dass ich mir keinen Kopf machen muss, dass irgendetwas noch gar nicht funktioniert.“

Ihre Liebe zum Biathlon hat Wilhelm spät entdeckt. 1999 wechselte sie vom Langlauf zur Skijagd. Am 30. November 2000 gab sie in Hochfilzen als 36. im Einzel ihr Weltcup-Debüt - und startete eine einmalige Karriere mit Olympiasiegen 2002 und 2006. In Vancouver will sie nun den Goldenen Schlusspunkt setzten. Ob sie danach aufhört? „Das habe ich noch nicht entschieden.“

Im Sprint-Rennen will das Biathlon-Rotkäppchen erst einmal weiteres Selbstvertrauen tanken. „Ich bin ja eine Athletin, die möglichst das ganze Jahr über gut sein muss, damit es dann auch beim Saisonhöhepunkt klappt.“

Verändert hat sie in ihrem letzten Olympia-Jahr nicht viel. „Ich habe es schon mehrmals gesagt: Auf Olympia versuche ich mich insofern speziell vorzubereiten, indem ich möglichst wenig Spezielles mache. Heißt: Ich habe den Sommer ziemlich genau so trainiert, wie im vergangenen Jahr auch. Es würde ja auch nur wenig Sinn machen, ausgerechnet im wichtigsten Winter all das, was sonst immer gut funktioniert hat, infrage zu stellen“, gab sie zu Protokoll.