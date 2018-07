Karneval am Kap: WM-Fieber hat Kapstadt im Griff

Kapstadt (dpa) - Am Kap herrscht Karnevalsstimmung. Südafrikas Touristen-Hochburg Kapstadt präsentiert sich in WM-Feierlaune, obwohl doch erst die Gruppenauslosung für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Juni ansteht.

Im Schatten des Tafelbergs strahlt die Metropole am Kap der Guten Hoffnung im weihnachtlichen Schmuck, der bei Schweiß treibenden 31 Grad etwas deplatziert wirkt, aber mit stilisierten Bällen auf das Ereignis des Jahres hinweist. Drei Tage vor der glamourösen Auslosung traf der WM-Pokal in Kapstadt ein. Nach seiner Tournee durch 50 afrikanische Länder soll er durch Europa reisen und auf die WM einstimmen.

Während in Kapstadts abgesperrter Party-Meile in der Long Street Karnevalszüge den Swing üben, legen die Arbeiter im neuen Greenpoint- Stadion letzte Hand an. Sie sehen einer ungewissen Zukunft entgegen: Vielen von ihnen droht nach Fertigstellung des Bauwerks die Arbeitslosigkeit. Am Himmel donnern schwedische Gripen-Militärjets im Tiefflug über die Stadt - der neue Stolz der südafrikanisch Luftwaffe soll den Tausenden von Besuchern aus dem Ausland demonstrieren, dass in Sachen Sicherheit alles in Ordnung ist.

Polizeichef André Pruis versichert: „Wir haben die Sicherheit im Griff“. Der Fund einer tonnenschweren Wasserbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die für lokale Schlagzeilen sorgte, konnte diese Einschätzung nicht trüben. Sie wurde von einem Fischtrawler aus dem Wasser gefischt und stammt aus einer Zeit, an die auch der 70 Meter lange Nachbau eines deutschen Weltkriegs-U-Boots im Hafen erinnert. Der dümpelt nach Fertigstellung der Dreharbeiten zum deutsch-britischen Film „Laconia“ (mit Franka Potente in einer der Hauptrollen) unweit der bajuwarischen Schunkel-Gemütlichkeit des Paulaner-Bräus nun der Schrottpresse entgegen.

An der berühmten Waterfront - dem Touristenparadies in den früheren Hafen-Lagerhallen - staunen Urlauber aus aller Welt über die vielen jugendlichen Helferinnen und Helfer in ihren FIFA-Shirts. Sie treffen zu Dutzenden an Kapstadts gerade fertiggestelltem Airport- Terminal ein. Die Bauarbeiten dort sind beendet. Angesichts der anderen WM-Baustellen stimmte Bürgermeister Dan Plato die Stadtbewohner auf ein weiteres Verkehrschaos ein: Es werde noch mindestens bis Ende April andauern.

Unbeirrt davon verkündete Organisationskomitee-Chef Danny Jordaan: „Südafrika steht bereit für die WM!“ Nach Vollendung der Stadien gelte es nun, die Logistik ins Visier zu nehmen und den Transport, Unterkünfte und Ticketverkauf für Afrikas erste Fußball- Weltmeisterschaft auf den letzten Stand zu bringen.

„Die Auslosung ist von enormer Bedeutung, weil die Leute danach endlich wissen werden, wo ihre Teams spielen werden und sie dann auch planen können“, betonte FIFA-Generalsekretär Jerôme Valcke. Das Epizentrum des Ereignisses liegt im abgesperrten Convention Centre, wo rund 800 Journalisten über die Auslosung berichten werden. Moderatorin Charlize Theron wird nach der Begrüßung durch Präsident Jacob Zuma gemeinsam mit FIFA-Generalsekretär Valcke durch das 90 Minuten-Programm führen.

Die Oscar-Gewinnerin lebt und arbeitet zwar seit Jahren in den USA, ist aber in Südafrika aufgewachsen. Die aus Johannesburgs Arbeitervorort Benoni stammende Schauspielerin wird ein riesiges Publikum mit rund 200 Millionen TV-Zuschauern in 200 Ländern haben. Neben den 2000 geladenen Gästen, darunter die Friedens-Nobelpreisträger Frederik W. de Klerk und Bischof Desmond Tutu, ist zahlreiche Fußball-Prominenz vertreten.