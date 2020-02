Karl Geiger in Lahti Zweiter - Kraft baut Führung aus

Skispringer Karl Geiger hat beim Weltcup im finnischen Lahti erneut ein Top-Resultat eingefahren.

Der 27 Jahre alte Allgäuer wurde nach Sprüngen auf 128,5 und 130,5 Meter Zweiter, verlor im Kampf um das Gelbe Trikot aber weitere Punkte auf den Tagessieger Stefan Kraft (129,5 und 129,5), der im Gesamtklassement führt. Fünf Weltcup-Einzel vor Schluss liegt Geiger nun 138 Zähler hinter dem Österreicher. Auf das Podium am WM-Ort von 2017 schaffte es auch der Norweger Daniel Andre Tande als Dritter. Constantin Schmid (11.), Stephan Leyhe (16.) und Markus Eisenbichler (17.) holten ebenfalls Punkte.

Das Skisprung-Comeback des früheren Einzel-Weltmeisters Severin Freund verläuft dagegen weiter stockend. Der 31-Jährige kam nach einem Sprung auf 107,5 Meter nicht über Rang 46 hinaus. Freund hatte in der Vorwoche im rumänischen Rasnov bei seiner Rückkehr nach knapp 14 Monaten noch die Ränge 29 und 32 belegt. „Ich bin anscheinend echt zu lange nicht mehr in Lahti gewesen. Ich habe noch nicht so ganz den Schlüssel gefunden, dass es noch ein paar Meter weiter geht“, sagte Freund bei der ARD. Am folgenden Tag hat er in einem weiteren Einzel die Chance auf Weltcup-Punkte.

Zeitplan des Weltcup-Wochenendes

Stand im Gesamtweltcup

Resultat aus Lahti

Fis-Profil Geiger

Fis-Profil Kraft