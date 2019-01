Kapitän Markus Steuerwald fehlt VfB in der Champions League

Markus Steuerwald hat sich im ersten Satz des 2:3 gegen Lüneburg am Samstag in der Bundesliga an der Schulter verletzt. Auch wenn die genaue Diagnose am Montag noch auf sich warten ließ, wird er den Häflern beim wichtigen Heimspiel in der Champions League am Mittwoch gegen Zenit Sankt Petersburg (20 Uhr/Eurosport) fehlen. Dies teilte der VfB Friedrichshafen auf Anfrage mit.

Wie am Samstag in der Bundesliga wird der 29 jahre alte Libero und Kapitän der Häfler Volleyballer wohl auch gegen die russische Spitzenmannschaft von David Sossenheimer vertreten. Sossenheimer, eigentlich Außennangreifer und Annehmer, ist selbst noch angeschlagen, setzte am Montag vorsichtshalber mit dem Training aus.