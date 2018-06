Kapitän Hasebe: Japan spielt im WM-Gruppenfinale auf Sieg

Von Schwäbische Zeitung

Zu einem dreisten Überfall kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr auf ein Fastfood-Restaurant in der Dr. Klein-Straße. Ein unbekannter Täter betrat durch einen Seiteneingang die Filiale und bedrohte zunächst einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Danach ging der Täter in einen Büroraum, bedrohte dort Schichtleiter mit der Schusswaffe, ließ sich den Tresor öffnen und das darin befindliche Bargeld in unbekannter Höhe in eine Stofftasche packen.