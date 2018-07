Kapitän Andrae fällt für die Weltliga aus

München (dpa) - Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft muss für die Weltliga ab Ende Mai auf Kapitän Björn Andrae verzichten. Der 30-jährige Andrae ist damit nach Georg Grozer und Lukas Bauer der dritte hochkarätige Ausfall für die deutschen Volleyballer.

Der Außenangreifer leidet an einer Patellasehnen-Entzündung in beiden Knien, teilte der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) mit. „Ich finde es schade, weil die Nationalmannschaft auf einem sehr guten Weg ist. Dieses Jahr ist die World League sehr interessant - es ist etwas möglich. Und gerade als Kapitän hätte ich der Mannschaft natürlich gerne geholfen“, bedauerte Andrae seinen Verzicht. Mit 256 Länderspielen ist er der erfahrenste deutsche Spieler.

Die deutschen Männer wollen erstmals die Weltliga-Finalrunde erreichen. Dazu muss die DVV-Auswahl mindestens den zweiten Platz in ihrer Gruppe belegen. Auftaktgegner ist am 28. Mai in Varna Gastgeber Bulgarien.