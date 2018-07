Kanuten in Siegform - neuer Sprint bei Olympia

Die deutschen Kanuten haben ihren Chefbundestrainer zum Geburtstag mit reichlich Vorlaufsiegen beschenkt. Zum Auftakt der Weltmeisterschaften im kanadischen Dartmouth fuhr die Flotte des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) zehn Vorlauf-Siege ein.

Sieben Boote, darunter auch der Vierer und der Einer mit der viermaligen Olympiasiegerin Katrin Wagner-Augustin (Potsdam), erreichten direkt den Endlauf. „Das war ein sehr guter Start“, bilanzierte DKV-Präsident Olaf Heukrodt.

Am ersten Wettkampftag der WM in Nordamerika auf dem idyllischen Lake Banook feierte DKV-Chefcoach Reiner Kießler seinen 58. Geburtstag. Nach einer Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees wurden ausgerechnet am Ehrentag des Bundestrainers auch neue Olympia-Disziplinen für 2012 ins Leben gerufen. Schon in London soll es in vier Bootsklassen im 200-Meter-Sprint um Medaillen gehen, dafür werden vier 500-Meter-Rennen gestrichen. „Die 200 Meter sind seit einigen Jahren im WM-Programm, von daher sind unsere Athleten mit der Strecke vertraut“, sagte Heukrodt.

Die schnelle Vorgehensweise im Kanu-Weltverband beim Vorantreiben der Programmänderungen überraschte, dagegen trat die DKV-Flotte wie gewohnt stark auf. Europameister Max Hoff sorgte im Kajak-Einer über 1000 Meter für den ersten Sieg des Tages, wenngleich er sich selbst damit nicht direkt für den Endlauf qualifizierte. „Ich sollte bis 750 Meter mein Tempo fahren und dann mal sehen. Da war keiner mehr neben mir, aber es war auch kein schwerer Lauf“, sagte der 26-jährige Kölner, dem Algen auf dem Natur-See noch zu schaffen machten.

Der Kajak-Vierer mit dem neu ins Boot genommenen Olympiasieger Tim Wieskötter gewann gleich seinen ersten Lauf und zog über 1000 Meter ins Finale ein. Dem standen die Damen mit dem Vierer über 500 Meter in nichts nach. Wagner-Augustin gewann auch ihren Vorlauf im Einer. „Ich bin noch nicht bei meiner Form aus der Vorbereitung angekommen, noch ist es etwas schwer“, sagte die 31-Jährige, die 1997 an selber Stelle ihre große internationale Karriere begonnen hatte.

Als erstes Boot direkt ins Finale durchgefahren waren Tomasz Wylenzek/Erik Leute im Canadier-Zweier über 1000 Meter. Athen- Goldmedaillengewinner Wylenzek demonstrierte Selbstvertrauen. „Wir wollten nach dem Ziel weiterfahren, um die anderen zu beeindrucken. Jetzt freuen wir uns richtig auf das Finale am Samstag“, sagte der Essener, der nach dem Karriereende von Christian Gille einen neuen Bootspartner hat. Auch der Peking-Zweier Fanny Fischer/Nicole Reinhardt ersparte sich nach dem Vorlauf-Erfolg das Halbfinale.

Das neue durch die IOC-Exekutive genehmigte olympische Programm der Rennsport-Kanuten sieht bei Olympia vier Damen-Wettkämpfe statt bisher drei vor. Dafür haben die Herren dann nur noch acht statt bislang neun Entscheidungen. Für die Damen im Kajak-Einer geht es künftig auch über 200 Meter um Medaillen, dafür wurde der Canadier- Zweier bei den Herren über 500 Meter gestrichen. Die drei Herren- Entscheidungen über den halben Kilometer im Kajak-Einer, Canadier- Einer und Kajak-Zweier werden zugunsten von Sprintrennen über 200 Meter in den selben Bootsklassen gestrichen.