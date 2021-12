Kanute Rauhe als Vorbild im Sport geehrt

Der zurückgetretene Kanute Ronald Rauhe ist mit dem „Sparkassenpreis für Vorbilder im Sport“ ausgezeichnet worden.

Der 40-Jährige nahm die Auszeichnung in Baden-Baden im Rahmen der Gala „Sportler des Jahres“ in Empfang. Rauhe hatte seine Karriere in seinem letzten großen Rennen mit dem Olympiasieg im Kajak-Vierer in Tokio gekrönt. Der Preis ist mit einem Betrag von 40.000 Euro verbunden, die Hälfte davon geht an von Rauhe bestimmte soziale Zwecke.

Ruder-Bundestrainerin Sabine Tschäge wurde als „Trainerin des Jahres“ geehrt, der frühere Tischtennis-Profi Jörg Roßkopf als „Trainer des Jahres“. „Newcomerin des Jahres“ ist das 15 Jahre alte Tischtennis-Talent Annett Kaufmann.

© dpa-infocom, dpa:211219-99-446640/2

Historie der Wahl

Infos zu den Wahl-Kandidaten

Wissenswertes zur Wahl